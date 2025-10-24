ÂæÏÑ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎÀ½Â¤Âç¼ê¡¦TSMC¤¬·§ËÜ¸©µÆÍÛÄ®¤ÇÂè2¹©¾ì¤Î·úÀß¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢µÆÍÛÄ®¤ÈJASM¤¬Î©ÃÏ¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û·§ËÜ¡¦µÆÍÛÄ®¤ÎTSMCÂè2¹©¾ì¤Ï¡ÖÂè1¹©¾ì¤è¤êÌó1Ëü㎡¹­¤¤¡×JASMËÙÅÄ¼ÒÄ¹ Î©ÃÏ¶¨Äê¼°¸å¤ËÌÀ¤«¤¹ TSMC¤Îò²Å¯²ÈCEO¤Ï10·î16Æü¡¢µÆÍÛÄ®¤Ç·×²è¤·¤Æ¤¤¤ëÂè2¹©¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö·úÀß¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ24Æü¡¢TSMC¤Î»Ò²ñ¼Ò¡¦JASM¤ÎËÙÅÄÍ´°ì¼ÒÄ¹¤ÈµÆÍÛÄ®¤ÎµÈËÜ¹§¼÷