秋篠宮ご夫妻は２４日、全国障害者スポーツ大会の開会式出席のため滋賀県入りし、多賀町の公民館で地元の子供たちと北欧発祥のスポーツ「モルック」を体験された。木の棒を投げ、１２本のピンを倒して得点を競う競技で、ご夫妻は得点が入ると子供たちとハイタッチを交わして喜ばれた。その後、町内の老人ホームを訪問。視覚障害がある入所者から長女小室眞子さん（３４）の出産の感想を問われると、秋篠宮さまは「おじいさん、