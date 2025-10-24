女子SP演技する江川マリア＝山新スイミングアリーナフィギュアスケートのミラノ・コルティナ冬季五輪代表2次選考会を兼ねた東日本選手権第1日は24日、茨城県ひたちなか市の山新スイミングアリーナで行われ、女子ショートプログラム（SP）は2連覇を目指す江川マリア（明大）が67.82点で首位に立った。2022年北京五輪代表の河辺愛菜（オリエンタルバイオ・中京大）が65.09点で2位。男子SPは吉岡希（法大）が83.38点、ジュニア