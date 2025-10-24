政府は災害時の「帰宅困難者」対策の方針を見直すため、有識者による検討会を24日にスタートさせました。政府は、これまで災害時の帰宅困難者対策については首都直下地震などを対象に行ってきましたが、24日に始まった検討会では新たに海外などでおきた地震によって日本沿岸に津波警報が発表されるケースも想定します。ことし7月にロシアのカムチャツカ半島沖で発生した大地震では、北海道から和歌山県にかけて津波警報が発表され