【その他の画像・動画等を元記事で観る】俳優・声優として活動する正木郁の音楽プロジェクト“Kaoru Masaki”が、第三弾シングル「HIGHLIGHT」を配信リリースした。“今この瞬間が最高のハイライト”をコンセプトに軽快なビートと前向きなメロディーが背中を押す。突き進む勇気を灯し、頑張る瞬間を輝きに変えるダンスチューン。また、今回の配信リリースにあわせて、新アーティスト写真も公開された。＜Kaoru Masakiコメント＞タ