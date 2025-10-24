豊後水道を照らす大分県佐伯市の水ノ子島灯台が国の重要文化財に指定されることになりました。 水ノ子島灯台 佐伯市、鶴見半島の沖合にある水ノ子島灯台。 明治時代の1904年に現在の価格でおよそ50億円の工費をかけて建設されました。 高さはおよそ41メートルで灯台の光が届く距離は37キロ、その灯りは大分市の佐賀関や山口県まで到達します。 戦火による被害もありましたが、1度も崩れることなく120年