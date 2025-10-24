9月12日の記録的な大雨で、274台の車が水没した三重県四日市市の「くすの木パーキング」について、新たに入手した防犯カメラの映像から、その経緯がわかってきました。東海テレビが入手した地下1階の防犯カメラを見ると、12日午後10時の時点では浸水はありませんが、30分後、画面上のほうからじわじわと浸水が始まりました。 そして午後10時38分、突然、画面右側から勢いよく大量の水が流れ込んできました。