大分県内初の夜間中学となる「学びヶ丘中学校」が2026年4月、大分市に開校するのを前に23日夜、体験授業が行われました。 スーパーボランティアとして知られる尾畠春夫さんも入学を希望していて、熱心に授業を受けていました。 スーパーボランティア尾畠春夫さん 県内初めての夜間中学「学びヶ丘中学校」は2026年4月に大分市に開校します。 夜間中学が設けられる爽風館高校では23日夜