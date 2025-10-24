提供：両備グループ 「都市型ハイヤー」の営業許可を取得した両備グループの岡山交通は、11月1日から岡山県全域で運行を開始します。10月24日に予約の受け付けを開始しました。 都市型ハイヤーは、２時間以上の貸し切り契約を客と結んで運行するものです。 両備グループは観光やビジネスといったシーンで、上質な移動時間を提供したいとしていて、ドライバーに接遇マナӦ