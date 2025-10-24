伊藤大晟投手（提供：学校法人川島学園れいめい高等学校） プロ野球のドラフト会議、大分県出身選手が夢の舞台への切符を手にしました。 中津市出身で鹿児島県のれいめい高校の伊藤大晟投手が楽天から5位で指名されました。 23日行われたドラフト会議。 楽天から5位で指名された鹿児島県のれいめい高校3年・伊藤大晟投手は中津市出身です。 伊藤投手は最速148キロのサウスポーで、2025年の夏の甲子園鹿児島県大会