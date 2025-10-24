なにわ男子の長尾謙杜、女優の山田杏奈が２４日、都内でダブル主演する映画「恋に至る病」（廣木隆一監督）の初日舞台あいさつに登壇した。内気な男子高校生（長尾）と人気者女子（山田）の初恋を軸に同級生の不審死などが入り交じるストーリー。長尾は「約１年３か月前に撮影した作品が、初日を迎えてうれしく思います。こんなにも待ってくれてたんだとうれしく思う。反応、感想を楽しみにしているので、たくさん教えてくだ