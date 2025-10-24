静岡･三島市の畑で柿を盗んで逃走する際、車を男性に接触させけがをさせたとして逮捕された63歳の教員の男について、地検沼津支部は暴行の罪で起訴しました。起訴されたのは、三島市に住む県立特別支援学校教員で63歳の男です。この事件は、10月6日、被告の男が三島市内の畑で柿3個を盗み車で逃げる際、呼び止めた畑の所有者の男性に車を接触させけがをさせたとして強盗傷害の疑いで警察に逮捕されたものです。起訴状によりますと