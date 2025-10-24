リアルすぎる世界の、リアルじゃありえない遊び方『しょうちゃんネル』、ロブロックスの今がわかる場所『マーチィゲーミング』をご紹介します。リアルすぎる世界の、リアルじゃありえない遊び方『しょうちゃんネル』今週のピックアップ『【超スカッと】前の軽を煽るDQNアルファードに天罰が下る瞬間#shorts』――まずは自己紹介をお願いしますしょうさん：「主に車ゲームを実況しております『しょうちゃんネル』と申します。YouTub