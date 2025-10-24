11月21日に公開予定だった映画『ヒグマ!!』が、現在のクマ被害を受けて公開を延期することが24日、映画の製作委員会から発表されました。映画は、鈴木福さん演じる闇バイトを始めた主人公が、その最中にヒグマに襲われる物語。作中ではクマによる襲撃・食害の描写も含まれるということです。【以下、製作委員会の発表全文】この度、2025年11月21日に公開を予定しておりました映画『ヒグマ!!』の公開時期について延期することを決定