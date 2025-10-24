高市政権が誕生して初めて自民党の税制調査会が開催され、小野寺・新税制調査会長は「国民目線で考えていきたい」と税制改正の今後の方針を明かしました。小野寺税調会長「今回、高市首相になって、やはり税調というのはむしろ国民に近い感覚でしっかり考えていただきたいということでありますので」高市首相になって初めて開催された自民党税調の非公式の幹部会合＝いわゆるインナーについて、小野寺税調会長は「税の専門家だけで