ドル指数は小動き、前日とほとんど同水準で推移＝ロンドン為替 本日これまでのところ、ドル指数は９８．８９３から９９．１０で小動きとなっている。前日レンジ９８．９１２から９９．１３８とほぼ同水準で推移している。このあとのＮＹ市場で注目のＣＰＩ発表を控えており、様子見ムードが広がっているようだ。 ドルインデックス＝99.05(+0.11+0.11%)