ドトールコーヒーが、サンリオの人気キャラクター「ポチャッコ」とのコラボレーションによる「福袋2026」を、2025年12月26日から数量限定で発売します。発売に先駆けて、10月24日に店頭で予約を開始しました。ポチャッコとのコラボ、かわいすぎてゲットしたくなる...「福袋2026」は、オリジナルバッグセットやコーヒー豆・ドリップカフェセットなどがラインアップ。すべてにドトールのユニフォームを着た特別デザインのポチャッコ