ソフトバンクの小久保監督が24日、1位指名した米スタンフォード大・佐々木麟太郎内野手との“共通点”に笑みを浮かべた。ドラフトはフロントに一任しており「テレビで見てました。特殊な例。来年の戦力にならないと思うが、この先を考えてですね」とコメント。自身も強い敬意を持っている孫オーナーが憧れの人物であることを挙げ「尊敬する人が孫正義さん、と。普通（の野球選手）とは少し違いますよね」と印象を語っていた