なにわ男子の長尾謙杜（２３）が２４日、都内で公開を迎えた映画「恋に至る病」の初日舞台あいさつに、Ｗ主演の山田杏奈（２４）らと登場した。作品に関連して「ピュア」をテーマにトーク。埼玉出身の山田が、地元の風景で「送電線をつないでいる赤と白の鉄骨が何本あったのですが、小さい頃はそれがずっと東京タワーだと思っていた」と苦笑いしながら告白すると、長尾も「分かる分かる！」と大きく共感。大阪出身の長尾は「俺