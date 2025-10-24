24日に日本で最も早くオープンしたのは、冬が本番のウインタースポーツ会場。静岡・裾野市の富士山2合目にある「スノーパーク イエティ」です。オープン日の24日は、仮装して来場すると1日券が無料とあって、ミャクミャクなどさまざまな装いで初滑りを楽しむ様子が見られました。ミャクミャクの仮装をした客：万博に行けなかったから悔しくて、これで行こうと思いました。雪山ほどではないにせよ、東京都心も冬のような冷たい北風