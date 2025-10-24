広瀬建議員 24日、初めて所信表明演説を行った高市首相。スタートした高市内閣ですが、その一員となったのが、大分県選出の広瀬建衆議院議員で、農林水産大臣政務官に起用されました。一方、石破内閣で外務大臣を務めた岩屋毅衆議院議員は退任し、最後のあいさつで「名誉な仕事をできたことは生涯の誇り」と述べていました。 ◆高市首相「国民の皆さんが直面している物価高への対応。暮らしの安心を確実かつ迅速に届