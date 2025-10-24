¿¦¾ì¤Ç¤Î¡Ö¤Á¤ã¤ó¡×ÉÕ¤±¤¬¥»¥¯¥Ï¥é¤ËÇ§Äê¡£°ìÂÎ¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º´ÀîµÞÊØ¤Î±Ä¶È½ê¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿40Âå½÷À­¤Ï¡¢Æ±Î½¤ÎÃËÀ­¤«¤é¥»¥¯¥Ï¥éÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¤ÆÌó550Ëü±ß¤ÎÇå½þ¤òµá¤á¡¢2023Ç¯¤ËÅìµþÃÏºÛ¤ËÄóÁÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£È½·è¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃËÀ­¤Ï¿¦¾ì¤Ç½÷À­¤òÆü¾ïÅª¤Ë¡Ö¤Á¤ã¤ó¡×ÉÕ¤±¤Ç¸Æ¤Ó¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö²¼Ãå¤¬¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡ÖÂÎ·Á¤¤¤¤¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£½÷À­¤Ï¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤Ê¤É¤òÈ¯¾É¤·¤ÆÂà¿¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ