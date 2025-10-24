ちいかわベーカリーでは、2025年10月24日から31日まで、シュトーレンになった「うさぎ」をメインとしたクリスマス限定のギフトセットの予約をオンラインショップで受け付けています。漫画で描かれたシュトーレンを忠実に再現漫画に登場したうさぎのシュトーレンを再現した、かわいいシュトーレンです（シュトーレンのうさぎの顔は表面のみ）。中にはナッツやドライフルーツが入っていて、本格的な味わい。おいしさも可愛さも揃った