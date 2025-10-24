ミネソタ・ティンバーウルブズは、10月23日（現地時間22日）のポートランド・トレイルブレイザーズ戦で、2025－26レギュラーシーズンが始動した。 ドンテ・ディビンチェンゾ、ジェイデン・マクダニエルズ、ジュリアス・ランドル、ルディ・ゴベアに、背中の痙攣のため出場ステータスがクエスチョナブル（Questionable＝不確か）と報じられていたアンソニー・エドワー