（台北中央社）ポーランドで開かれたケトルベルスポーツの世界選手権で、台湾の選手が優勝した種目の表彰式の際に中華民国（台湾）国歌が流された。金メダルを獲得した曽詠麟さんはフェイスブックで「これまで国際大会の会場で国歌を聞いたことはなかった」とつづり、当時の感動を明かした。世界選手権はケトルベルスポーツの国際組織「国際ケトルベルリフティング連合」（IUKL）が主催したもので、ポーランドのカリシュで初開催さ