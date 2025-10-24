○霞ヶ関Ｃ [東証Ｐ] 400万株の公募増資とオーバーアロットメントによる売り出しに伴う上限69万1500株の第三者割当増資を実施するほか、既存株主による61万株の株式売り出しを行う。発行価格は11月5日から10日までの期間に決定される。 ○アジア投資 [東証Ｓ] 経営者ファンドなど5先を割当先とする100万株の第三者割当増資を実施する。発行価格は252円。 [2025年10月24日] 株探ニュース