格闘技イベント「RIZIN」は23日、公式YouTubeチャンネルを更新。11月3日に兵庫県・GLION ARENA KOBEにて開催される「RIZIN LANDMARK 12 in KOBE」の試合前ドキュメンタリー番組「RIZIN CONFESSIONS」を公開した。同番組には総合格闘家の朝倉未来が出演し、萩原京平がJTT所属の19歳で後輩の秋元強真に勝った場合は「さすがにやらないといけない」と再戦の可能性に言及した。 ■朝倉未来vs.萩原京平のリマッチなるか 朝倉