元TOKIOの国分太一が、日弁連に人権救済を申し立てた。これに対し日本テレビが「強く抗議する」とコメントし、波紋を呼んでいる。「6月20日、日本テレビが国分さんに複数のコンプライアンス上の問題が認められたとして、緊急会見をおこないました。その後、国分さんが無期限の活動休止を発表し、TOKIOは解散に至ります。複数の報道によれば、国分さんがレギュラー出演していた『ザ!鉄腕!DASH!!』（日本テレビ系）のスタッフに対