24日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比110円高の4万9430円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万9299.65円に対しては130.35円高。出来高は1878枚となっている。 TOPIX先物期近は3275.5ポイントと前日比2.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は6.05ポイント高で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物