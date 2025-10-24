米連邦政府の「活動停止」は10月23日時点で23日目を迎え、社会への影響が拡大し続けています。上院が27日まで休会することから、政府活動の「停止」は来週まで続くことは間違いありません。一方、ホワイトハウスの新たなボールルーム（大規模宴会場）プロジェクトは着実に進められており、ホワイトハウス東翼は完全に撤去されました。トランプ大統領は、これまでに3億5000万ドルの個人寄付を受け取っていると述べています。新しい