若手演歌歌手の辰巳ゆうと（27）が24日、東京・渋谷で全国ツアー「辰巳ゆうとスペシャルコンサートツアー2025―Triangle―」の最終公演を行った。演歌、ロック、ダンスといった三つを披露する「Triangle」。今回の公演では約2000人を動員。ロック調の楽曲「魂は売るな」で力強く幕を開け、アンコールの「運命の夏」などでダンサーと共演するなど、バラエティ豊かなステージに仕上げた。また、本公演で新曲「鈴鹿峠の旅がらす