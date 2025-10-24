きょう午後、東京・港区のアメリカ大使館近くで、両手に刃物を持った男が暴れ、警備中の機動隊員がけがをしました。男は現行犯逮捕されました。午後2時半ごろ、港区のアメリカ大使館近くで警備中の警視庁の機動隊員らから、「刃物を持った人がいる」と通報がありました。警視庁によりますと、隊員らが不審な動きをしていた30代くらいの男に職務質問したところ、男はリュックサックなどから包丁と果物ナイフを取り出し、両手に持っ