C大阪はあす25日、ホームで川崎Fと対戦する。対川崎Fはホームで3連勝中。アーサーパパス監督は「相手のコートでどれだけ攻撃ができるか。攻守の切り替えでカウンターを受けないようにしたい」と積極的なプレスと素速いボール奪回で押し込むイメージを膨らませた。今季アウェー戦は一進一退の展開。どちらもチャンスがある中で終盤に2失点して敗れた。さらに相手のMF伊藤達哉はJ1リーグ直近9戦9発と大爆発中。「1対1では絶対に