他人名義の金融機関の口座情報をブローカーに販売したとして、愛知県警は24日までに、犯罪収益移転防止法違反の疑いで神奈川県秦野市、会社員野口貴広容疑者（36）を逮捕した。口座売却希望者を募り、詐欺組織などに口座を提供するブローカーとの橋渡しをしていた疑いがあり、愛知県警は実態解明を進める。逮捕容疑は他の者と共謀して7月1日、秘匿性の高い通信アプリ「テレグラム」を使って、女性（29）が開設した口座のログイ