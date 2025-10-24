Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、10月24日の第1試合に出場する4選手を発表した。出場4選手は全員が今期プラスの選手ばかり。各チーム、1ポイントでも多く稼ぎたいところで、誰がトップを取るか。【映像】好調4選手の対決EARTH JETS・逢川恵夢（協会）は前日の第1試合に続き、2日連続での先発登板。チームは最下位脱出まで約60ポイントだ。長いリーグ戦とはいえ、いよいよ最下位を“定位置”と呼ばれるわけにもいかな