囲碁の第73期王座戦5番勝負の第2局は24日、愛知県蒲郡市で打たれ、井山裕太王座（36）＝碁聖との二冠＝が250手で挑戦者の一力遼四冠（28）＝棋聖・名人・天元・本因坊＝に白番中押し勝ちし、対戦成績を1勝1敗のタイとした。第3局は11月14日に大阪市で行われる。