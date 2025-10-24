グラビアアイドルのRaMu（28）が23日、Xを更新。目元や輪郭周りを整形したことを明かし、ビフォーアフター写真を公開した。【映像】RaMuの話題の水着ショット（複数カット）身長148cmという小柄な体格ながらも、バスト90・ウエスト58・ヒップ80という迫力あるプロポーションを持ち、アンバランスボディーとして人気を集めるRaMu。これまで自身のSNSで、イベント出演時のビキニショットや写真集のメイキング動画など、美ボデ