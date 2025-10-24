演歌歌手辰巳ゆうと（27）が24日、東京・渋谷公会堂でコンサートツアー「Triangle」の東京公演を行った。大阪、愛知を回って、この日がフィナーレだった。公演前に取材に応じた。−ツアーは大阪、愛知、そして最終が東京です3会場とも満席完売御礼。よい流れで来ることができました。−オープニングの「魂は売るな」の歌唱からロック調です髪が金髪でメッシュが入っている。会場のどよめきがうれしい。演歌ももちろん歌いますが新