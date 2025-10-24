伝説のロックバンドＫＩＳＳの創設メンバーであるジーン・シモンズ、ポール・スタンレー、ピーター・クリスが、７４歳で亡くなったオリジナルメンバーのギタリスト、エース・フレーリーさんの葬儀で約１１年ぶりに再集結した。米メディア「ページ・シックス」が２３日、報じた。バンドの長年の友人であるラジオ局「シリウスＸＭ」のＤＪエディ・トランク氏が、２２日にインスタグラムで伝えたもので、３人は１６日に亡くなった