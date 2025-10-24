【モデルプレス＝2025/10/24】歌手の木村カエラが10月23日、自身のInstagramを更新。手編みのニット帽を披露し、話題を呼んでいる。【写真】40歳人気歌手「センス抜群」手作りニットキャップ◆木村カエラ、手編みニット帽披露先日、手編みのバブーシュカを披露していた木村は「あっという間にできる簡単ニット」とつづり、新作の赤と青のボーダー柄のニットキャップを披露。「モヘヤでつくったよ。モハモハいいな。きにいった。改