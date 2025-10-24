山形市の玄関口、JR山形駅前に屋台村が23日オープンしました。駅前の新たなにぎわい拠点として期待されています。乾杯「さくら横丁かんぱーい！」JR山形駅南側に23日オープンした、「やまがた駅前さくら横丁」は駅前のにぎわい拠点を目指して整備された屋内型の屋台村です。1階は焼鳥や韓国料理、ラーメン店など5店舗が軒を連ねています。また、2階には寿司店や炭火焼ホルモン専門店が出店しています。施