日本保守党の百田尚樹代表（69）が24日、自身のX（旧ツイッター）を更新。国会を欠席したことを明らかにした。 【写真】河村たかし共同代表の当選を喜んだ百田尚樹代表 今は… この日は臨時国会開会式や、高市早苗首相（64）の所信表明演説が行われたが、百田氏は「今日は緊急のCT検査のため、国会の開会式は欠席となった 国会も大事だが、体も大事ということで、ご容赦いただきたい。あと4ヶ月で70歳。体の方々にガタ