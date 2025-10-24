モデル、タレント、プロ雀士として活躍する“役満ボディ”岡田紗佳が24日、自身のインスタグラムを更新。来年のカレンダーを発売することを発表した。 【写真】“役満ボディ”岡田紗佳がスタイル際立つ新ユニ姿 「2026年のカレンダー発売致します！」と投稿。「写真集の『嶺上開花』のアザーカットを使っています来年一年もお供させてくれい！」と記し、ビキニ姿でポーズを決める写真を掲載。