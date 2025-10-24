2026年1月よりテレ東系列にて放送されるテレビアニメ『ダーウィン事変』の第1弾PVとメインキャストが発表された。チャーリー役を種崎敦美（※崎＝たつさき）、ルーシー・エルドレッド役を神戸光歩、リヴェラ・ファイヤアーベント役を大塚明夫が担当する。あわせて、キャストコメントも公開された。【場面カット】脅威の身体能力！ヒューマンジーのチャーリーと人間のルーシー本作は、人とチンパンジーの間に生まれた「ヒューマ