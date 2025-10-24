演歌歌手の辰巳ゆうとが２４日、都内で「辰巳ゆうとスペシャルコンサート２０２５‐Ｔｒｉａｎｇｌｅ‐東京公演」を行った。デビュー８年目を迎えた辰巳が東京、愛知、大阪の３か所を巡るコンサートツアーの最終公演。この日は、２０２５年上半期演歌・歌謡シングルランキング３位に入った「運命の夏」など１９曲を歌唱。１２月に発売されるアルバムのリード曲「鈴鹿峠の旅がらす」を初披露するなど、駆けつけた約２０００人の