◆米女子プロゴルフツアー団体対抗戦インターナショナル・クラウン第２日（２４日、韓国・新朝鮮ＣＣ＝６５４２ヤード、パー７２）１次リーグＢ組の日本はスウェーデンと１勝１敗で、通算１勝１分け２敗となり、Ｂ組３位で２日目を終えた。山下美夢有（花王）、竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）組はマデレーネ・サグストロム、イングリッド・リンドブラト組に３アンド２で勝った。古江彩佳（富士通）、西郷真央（島津製作