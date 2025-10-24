◇フィギュアスケートグランプリ（ＧＰ）シリーズ第２戦中国杯第１日（２４日、重慶） 女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、日本勢は渡辺倫果（三和建装・法大）が７４・０１点で２位、松生理乃（中京大）が６５・９１点の６位、吉田陽菜（木下アカデミー）が６１・４７点の１１位だった。世界女王のアリサ・リウ（米国）の７４・６１点で首位発進した。２６年ミラノ・コルティナ五輪シーズンのＧＰシリーズ２戦