黒潮町で中学生たちが地元の駅から地域を盛り上げようと「駅びらき」をしました。土佐くろしお鉄道･土佐佐賀駅では、乗降者数の減少などの影響で20年近く前から駅舎内に設けられた2つの店舗が空き店舗となっていました。そこで地元の佐賀中学校の2年生12人が総合的な学習の時間の中で土佐佐賀駅を中心に地域を盛り上げようと駅びらきを企画したものです。生徒たちはこれまで土佐佐賀駅の清掃や駅前の花壇の花の植え替えなどを行っ