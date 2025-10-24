須坂市のふるさと納税返礼品の産地偽装問題で、市は当時、業務を担当していた男性職員2人に対しきょう付けで「減給」と「戒告」の懲戒処分を行いました。「2か月間 減給10分の1」の懲戒処分を受けたのは須坂市・社会共創部の40代の男性係長、また戒告の処分を受けたのは教育委員会の30代の男性主任主事です。須坂市ではふるさと納税の返礼品を取り扱う日本グルメ市場が須坂市産以外の果物を須坂市産と偽って発送したとして、今年6