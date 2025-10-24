犯罪グループに他人の口座情報を売った疑いで、神奈川県の会社員・野口貴広容疑者（36）が逮捕されました。 【写真を見る】他人の預金口座の暗証番号など売った疑いで逮捕 「必ず力になります」報酬払って口座作らせ犯罪グループにあっせんか 警察によりますと、野口容疑者はことし7月、秘匿性の高いメッセージアプリ上で、他人の預金口座の暗証番号やインターネットバンキングのログイン情報などを、報